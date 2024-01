Lutherstadt Wittenberg - Arbeiten, denken, diskutieren, kreativ sein: Die Lutherstadt Wittenberg möchte mithilfe eines „StadtLabors“ eine zukunftsfähige Entwicklung vorantreiben. Nach der Eröffnung am Donnerstag in einem Ladenlokal in der Innenstadt soll das Projekt in den kommenden Jahren dazu beitragen, Wittenberg als Lebens- und Wohnort attraktiver zu machen - vor allem für junge Familien.

Ziel sei es, in einem breit angelegten Beteiligungsprozess bis 2025 wissensbasiert alte Strukturen aufzubrechen. Mit dieser neuen und experimentellen Herangehensweise soll nach Angaben der Stadt vor allem Ideenfindung stattfinden. Im besten Fall würden die Ideen dann erprobt und am Ende des Prozesses verstetigt, hieß es.

Die Eröffnung des „StadtLabors“ soll auch Anlass für die Präsentation eines ersten Ideenmarathons sein. Die Vorschläge seien von der Öffentlichkeit Ende Dezember des Vorjahrs für die erste Förderrunde aus dem Verfügungsfond ausgewählt worden. Die Projekte werden ab sofort zusammen mit dem „StadtLabor“ umgesetzt, wie es hieß. Erste Ergebnisse sollen bereits im Frühjahr sichtbar werden.