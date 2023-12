Dresden - Der sächsische Städte- und Gemeindetag fordert eine stärkere Beteiligung des Landes an der Kita-Finanzierung. Die Betriebskosten seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen, der Landesanteil an der Finanzierung wachse aber nicht mit, teilte der Städtetag am Sonntag mit.

Der Freistaat müsse seine Betriebskostenpauschale „dynamisieren“. Das bedeutet, statt eines festen Betrages soll das Land die Höhe der Pauschale an die Entwicklung der Betriebskosten koppeln.

Die finanziellen Lasten für die Eltern sowie die Städte und Gemeinden stiegen kontinuierlich an. Dafür sei auch der Freistaat verantwortlich, weil er seinen Anteil nicht jährlich anpasse, kritisierte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Mischa Woitscheck.