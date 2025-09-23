Hupen, Stau, riskante Wendemanöver: Elterntaxis sorgen für Stress vor Schulen. Niedersachsen gibt Kommunen neue Mittel gegen das morgendliche Verkehrschaos an die Hand. Wer davon Gebrauch macht.

Hannover - Als Mittel gegen das morgendliche Verkehrschaos vor Schulen testen in Niedersachsen einige Städte zeitlich begrenzte autofreie Straßen vor den Gebäuden. Das niedersächsische Verkehrsministerium hatte im April ein Rundschreiben veröffentlicht, das wie Vorbild Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von sogenannten Schulstraßen rechtssicher ermöglicht. Die temporären Sperrungen sollen den Hol- und Bringverkehr so regeln, dass Kinder möglichst ungefährdet den Unterricht erreichen. Die Elterntaxis sind vielerorts ein Problem.

Lüneburg startet nach den Herbstferien ein Pilotprojekt: Dabei wird die Straße vor einer Grundschule morgens und nachmittags für den motorisierten Verkehr gesperrt. „Seitens der Eltern gibt es vereinzelt Bedenken, wie sich das Holen und Bringen der Kinder mit dem Auto verändert“, sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Im Wesentlichen gab es jedoch eine große Aufgeschlossenheit für das Projekt.“

Immer wieder gefährliche Situationen

Gute Erfahrungen machte bereits die Stadt Braunschweig. An einer Grundschule wurde nach den Osterferien in einem Pilotprojekt die Straße für eine halbe Stunde am Morgen gesperrt, wie eine Stadtvertreterin mitteilte. Zuvor sei es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen wegen der Elterntaxis gekommen. Die Polizei kontrolliere regelmäßig, ob das Verbot eingehalten werde. Wegen der positiven Resonanz sei die Schulstraße inzwischen dauerhaft eingerichtet worden.

Während es in Niedersachsen erst sehr wenige Schulstraßen gibt, werden in Nordrhein-Westfalen bereits vor rund 50 Grundschulen während der Bring- und Abholzeiten die Wege gesperrt. Bis zum Ende des Jahres sollen noch mehr Schulstraßen eingerichtet werden.