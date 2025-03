Berlin - Viel Leerstand und zu wenige öffentliche Toiletten trüben einer Umfrage zufolge das Shopping-Erlebnis in drei zentralen Berliner Shopping-Gebieten. Mehr als die Hälfte der befragten Besucherinnen und Besucher am Hackeschen Markt, der City West sowie der Schlossstraße in Steglitz vermissen mehr Möglichkeiten, sich zu erleichtern, wie die Industrie- und Handelskammer Berlin mitteilte. Besonders groß ist der Bedarf nach mehr öffentlichen Toiletten demnach rund um die Hackeschen Höfe.

Auch den Ausbau von Fußgängerzonen sowie eine grünere Umgestaltung der Innenstadtbereiche halten jeweils rund 40 Prozent der Befragten für dringend notwendig. Weniger eindeutig ist die Meinung der Befragten bezüglich einer besseren Nahverkehrsanbindung sowie einer Beschränkung des Autoverkehrs. Mehr als ein Drittel halten letztere Maßnahme für überflüssig, ein gutes Viertel für unbedingt nötig.

Berlins Beliebtheit über dem bundesweiten Schnitt

Insgesamt kommen die Berliner Innenstadtbereiche im bundesweiten Vergleich gut weg. Die Befragten bewerteten das Shopping-Erlebnis im Schnitt mit der Note 2,3, während der bundesweite Durchschnitt bei 2,5 lag. „Das gute Abschneiden der Berliner Standorte zeigt, dass die Zentren weiterhin ein Ort der Begegnung sind“, teilte IHK-Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner mit. „Daran ändert offenbar auch der Onlinehandel – noch – nichts.“ Die Politik müsse mangelnden Leerstand mit kreativen Nutzungskonzepten angehen.

Die Umfrage wurde vom Institut IFH Köln im Auftrag der Berliner IHK, der AG City, der Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf, der Pentanex Gesellschaft sowie des Handelsverbands Berlin-Brandenburg durchgeführt. Befragt wurden im Herbst 2024 an jedem der drei Standorte rund 1.000 Passantinnen und Passanten.