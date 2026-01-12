weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Wilhelmshaven Stadt widerspricht Eltern-Gruppen: Morgen regulär Schule

Für die Schülerinnen und Schüler in Wilhelmshaven heißt es morgen: zurück an die Schulen – Präsenzunterricht. Anderslautende Nachrichten unter den Eltern seien falsch.

Von dpa 12.01.2026, 15:19
Auch in Wilhelmshaven, hier am historischen Querfeuer am Jadebusen, hatte es kräftig geschneit. (Archivbild)
Auch in Wilhelmshaven, hier am historischen Querfeuer am Jadebusen, hatte es kräftig geschneit. (Archivbild)

Wilhelmshaven - Der Schulunterricht in Wilhelmshaven soll nach dem Wintereinbruch vom morgigen Dienstag an wieder in Präsenz stattfinden. Darauf weist die Stadt per Pressemitteilung hin. Zuvor habe es Falschnachrichten zu einem angeblichen Unterrichtsausfall gegeben.

„In verschiedenen Eltern-Whatsapp-Gruppen kursiert derzeit eine gefälschte Nachricht, die von einem weiteren Unterrichtsausfall spricht“, heißt es von der Stadt.

Für heute war der Unterricht an allen Grundschulen und weiterführenden Schulen in Wilhelmshaven noch abgesagt worden, weil es keine Schülerbeförderung gab. Über Distanzunterricht konnten die Schulen selbst entscheiden.

Die Stadt bat nun darum, Informationsquellen immer genau zu prüfen. Offizielle Meldungen der Stadt würden auf der Facebook-Seite Wilhelmshaven.de sowie im Internet unter www.wilhelmshaven.de veröffentlicht und an die lokalen Medien weitergeleitet.