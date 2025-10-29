Wer sein Gold oder Schmuck verkaufen will, sollte vorsichtig sein. In Potsdam wurde eine Ankauf-Aktion aufgedeckt, bei der es laut Stadt mehrere Verstöße gab. Nun warnt sie.

Potsdam - Aus aktuellem Anlass warnt die Stadt Potsdam vor illegalen Goldankauf-Aktionen. Vor kurzem habe das Gewerbeamt in einem Potsdamer Hotel eine Veranstaltung zum Ankauf von Gold, Schmuck und Antiquitäten kontrolliert, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Dabei wurden demnach gleich mehrere Verstöße gegen die Gewerbeordnung festgestellt, und die Veranstaltung wurde untersagt.

Bei der Aktion hätten Bürger Gold und Schmuck aus dem privaten Besitz verkaufen wollen. Die Stadt warne vor einem solchen „kurzfristig beworbenen Ankauf von Gold, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen“. Die Aktionen fänden häufig in Hotels, Veranstaltungs- oder Nebenräumen und seien damit Reisegewerbe. Der Ankauf von Edelmetallen ist jedoch im Reisegewerbe gesetzlich untersagt. „Kurzfristige Hotelaktionen sind oft keine harmlose Alternative, sondern mitunter rechtswidrig und unseriös“, hieß es.