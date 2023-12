Stadt Oldenburg verteilt Sandsäcke an Privathaushalte

Oldenburg - Wegen der angespannten Hochwasserlage verteilt die Stadt Oldenburg an private Haushalte aus potenziell gefährdeten Bereichen je bis zu 15 Sandsäcke. Besonders angespannt sei die Lage etwa im Bereich Achterdiek, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Mit den Sandsäcken könnten Anwohner etwa Kellerzugänge oder Türen abdichten. An den Ausgabestellen soll es eine Straßenliste geben, Betroffene werden gebeten, einen Ausweis mitzunehmen.