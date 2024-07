Erfurt - Mit speziellen Mülleimern will die Stadt Erfurt die Flut an Pizzakartons im öffentlichen Raum in den Griff bekommen. An sechs Standorten seien spezielle Pizza-Mülleimer aufgestellt worden, die nun im Rahmen eines Pilotprojekts getestet werden, teilte die Stadt mit. Die Kartons könnten darin bequem eingelegt und gestapelt werden. Ein Dach schütze die Pappe vor Regen.

Hintergrund sei, dass in den Sommermonaten der Müll in den Grünanlagen immens zunehme, teilte die Stadt weiter mit. Vermehrt werden demnach auch Pizzakartons auf oder neben den Mülleimern entsorgt. Der eckige Karton passe nicht in öffentliche Mülleimer oder verstopfe in gefaltetem Zustand die städtischen Behälter.