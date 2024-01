Chemnitz - Die Stadt Chemnitz will die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) künftig nicht mehr nutzen. „Die Gründe hierfür liegen in den schwierigen Entwicklungen dieser Plattform in Bezug auf die Meinungsfreiheit“, teilte die Stadt am Freitag in Chemnitz mit. Allerdings bleibe der Account aus dokumentarischen Gründen bestehen und soll nur noch in Notsituationen wie Bombenfunden oder Hochwasser bespielt werden.

Für ihre Social-Media-Aktivitäten will die Stadt ab sofort die Plattformen Mastodon, Bluesky und Threads nutzen. Die bestehenden Kanäle auf Instagram, Facebook und Youtube bleiben von der Entscheidung unberührt.