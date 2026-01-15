Fans des HSV und Gladbach können aufatmen. Nach der Spielabsage unter der Woche steht dem Spiel beider Clubs am Wochenende nichts im Weg. Zwei Faktoren machen das Spiel möglich.

Statikprobleme am Dach des Volksparkstadions führten zur Absage des Spiels Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen. Jetzt gab es Entwarnung für die Partie der Hamburger gegen Mönchengladbach.

Hamburg - Das lange gefährdete Bundesliga-Spiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach findet statt. Zwei Tage vor dem Anpfiff am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gab der HSV Entwarnung und teilte mit, dass die Sperrung für das Volksparkstadion am Freitagnachmittag aufgehoben werde.

Wegen Statikproblemen am Dach der Arena war am Dienstag kurzfristig die Partie der Hamburger gegen Bayer Leverkusen abgesagt worden. Der Grund dafür lag an dem gestauten Tauwasser infolge des starken Schneetreibens auf der Dachmembran des Volksparkstadions.

Dadurch hatten sich Beulen gebildet. Der darunter hängende Catwalk (Versorgungsweg) geriet in bedenkliche Schieflage. Auch die Austragung der Partie gegen Gladbach zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga war dadurch infrage gestellt. Die Situation hat sich nach Angaben des HSV vor dem Samstag-Spiel nun aber gebessert.

Sicherheit der Zuschauer gewährleistet

Fachstatiker und die HSV-Verantwortlichen hätten die Stadionlage neu bewertet, hieß es in der Club-Mitteilung. „Ergebnis: Der permanente Einsatz von Höhenrettern nach der gestrigen Freigabe des Daches für Höhenarbeiten sowie das weiterhin anhaltende Tauwetter haben die Situation positiv beeinflusst und die Dachlage entschärft.“ Die Sicherheit der Zuschauer sei gewährleistet.

Keine nachhaltigen Schäden

An zwei Stellen der Dachmembran werde bis zum Freitag weitergearbeitet. Zwölf Höhenretter seien ununterbrochen im Einsatz, um Restschnee und -Eis an bestimmten Stellen im Nord- und Südwesten vom Stadiondach zu schieben.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage dank der zielgerichteten Arbeit der Höhenretter und dank der unterstützenden Plustemperaturen entspannt hat“, sagte Daniel Nolte, Direktor Stadion. Der Catwalk sei mittlerweile über 30 Zentimeter und damit fast in seine normale Position hochgekommen. Es seien keine nachhaltigen Schäden festgestellt worden.