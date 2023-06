Berlin - Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein, hat den Angriff auf eine Kirche in Spremberg am vergangenen Wochenende als „abstoßend“ und „kriminell“ bezeichnet. „Es ist ein Angriff auf die Grundwerte unseres Miteinanders“, erklärte Stäblein am Montag in einer Mitteilung.

In der Nacht zum Samstag hatten unbekannte Täter in Spremberg (Spree-Neiße) einen Brandsatz gegen eine Regenbogenfahne geworfen, die am Glockenstuhl einer Kirche hing. Dort fand zum Christopher Street Day eine Filmveranstaltung statt. Neben der Fahne entstand laut Polizei in etwa vier Metern Höhe an der Giebelwand eine Verrußung. Auch auf Bodenplatten vor dem Turm wurden Verrußungen sichtbar. Menschen wurden nicht verletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Zum wiederholten Mal müssten sich die engagierten Menschen der Kirchengemeinde und das Pfarrteam gegen Übergriffe und Einschüchterungsversuche aus dem demokratiefeindlichen und rechtsextremen Spektrum zu Wehr setzen, so der Bischof weiter. In Gedanken sei er bei den Menschen in Spremberg, bei ihren Sorgen und Fragen, die der Anschlag auslöse. „Wir dürfen denjenigen, die diese Werte zu untergraben suchen, nicht das Feld überlassen. Einschüchterung und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben. Für die Menschen in der Region!“