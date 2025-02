Stabhochsprung-Star Duplantis sorgt beim Istaf Indoor in Berlin für eine große Show. Olympiasiegerin Ogunleye steht dem Schweden kaum nach.

Berlin - Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis aus Schweden hat beim Istaf Indoor in Berlin einen Meetingrekord aufgestellt. Der 25 Jahre alte Weltrekordhalter aus Schweden siegte bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Uber-Arena mit einer Höhe von 6,10 Metern.

Zwei Jahre zuvor hatte Duplantis den Rekord beim Berliner Hallenmeeting auf 6,06 Meter geschraubt. Nach dem Rekord ließ der Ausnahme-Athlet die Latte auf die Weltrekordhöhe von 6,27 Metern legen, einen Zentimeter über seiner aktuellen Bestleistung, brach das Vorhaben aber nach dem zweiten Fehlversuch ab.

Zweiter wurde der Olympiadritte von Paris, Emmanouil Karalis, der 5,94 Meter überqueren konnte. Oleg Zernikel (Landau) und der Düsseldorfer Bo Kanda Lita Baehre belegten mit übersprungenen 5,70 Metern den dritten und vierten Rang.

Ogunleye siegt mit fast einem Meter Vorsprung

Ebenso überlegen dominierte Yemisi Ogunleye die Konkurrenz bei der Kugelstoß-Premiere beim Istaf Indoor. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin von der MTG Mannheim hatte bei ihrem Erfolg mit einer Weite über 19,42 Meter 94 Zentimeter Vorsprung vor der Portugiesin Jessica Inchude (18,48) und der Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge (18,40).

Deutscher Doppelsieg über 60 Meter - Assani Zweite

Über 60 Meter gab es einen deutschen Doppelsieg. Die Wetzlarerin Rebekka Haase siegte knapp vor ihrer Teamkollegin Lisa Mayer. Der zweimalige Paralympics-Sieger Felix Streng (Wetzlar) gewann in 7,03 Sekunden den 60 Meter-Sprint.

Mikaelle Assani vom SCL Heel Baden-Baden wurde in Abwesenheit der erkrankten Malaika Mihambo mit 6,80 Metern Zweite beim Weitsprung.