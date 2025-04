Berlin - Nach einem Brand an einer Funkmastanlage in Dahlem ermittelt der für politische Taten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Zeuge hatte das Feuer am frühen Morgen entdeckt und die Feuerwehr gerufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Feuer wurde vollständig gelöscht.

Zu den mutmaßlichen Tätern wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauerten an, sagte die Sprecherin.