Berlin (dpa/bb) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kundinnen eines Supermarktes in Kreuzberg ermittelt die Polizei wegen eines rassistischen Hintergrunds. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß ein fünfjähriges Mädchen am Montagnachmittag versehentlich gegen eine 45-Jährige in einem Discounter in der Gitschiner Straße. Daraufhin soll die Frau zunächst das Kind und dann auch die Mutter rassistisch beleidigt haben.

Danach nahm die 37-jährige Mutter eine Haarspraydose und warf sie gegen den Rücken der 45-Jährigen, wie die Polizei weiter mitteilte. Als diese sich erneut zu der Mutter und dem Kind umdrehte, soll die Mutter die Dose aufgehoben und der 45-Jährigen damit ins Gesicht geschlagen haben.

Dabei erlitt die Frau eine Platzwunde und wurde von alarmierten Rettungskräften ambulant versorgt. Die Ermittlungen zu den wechselseitig erstatteten Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.