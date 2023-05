Berlin (dpa/bb) - Nach einem Angriff bei einem Grünen-Parteitag des Kreisverbandes Tempelhof-Schöneberg ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei. Ein 37-Jähriger werde der Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung beschuldigt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann soll am vergangenen Samstag in die Räume in Marienfelde eingedrungen sein und eine grüne Fahne zerbrochen haben. Als ihn ein Parteimitglied ansprach, soll er den 24-Jährigen beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Die Hintergründe des Angriffs seien noch unbekannt, hieß es.

Die Vorsitzenden des Kreisverbandes, Claudia Löber und Moritz Heuberger, bedankten sich bei der Polizei für deren schnelles Eingreifen und Festhalten des Angreifers. „Solche Angriffe sind inakzeptabel und gefährden das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft“, hieß es. „Der Angriff auf politische Parteien und ihre Mitglieder ist ein Angriff auf die Demokratie selbst.“