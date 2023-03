Berlin - Trotz der Verschiebung der Visite von König Charles III. in Frankreich findet der Staatsbesuch in Deutschland von Mittwoch bis Freitag nächster Woche wie geplant statt. Das bestätigte die britische Regierung am Freitag und verlautete auch aus dem Bundespräsidialamt in Berlin.

Zuvor hatte der Buckingham-Palast bestätigt, dass der eigentlich für Sonntag geplante Staatsbesuch von König Charles III. und seiner Gemahlin Camilla in Frankreich verschoben wurde. Eine Begründung nannte der Palast nicht. Hintergrund dürften die Proteste in Frankreich gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron sein.