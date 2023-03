Naumburg - Die Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr gut drei Prozent mehr Verfahren auf den Tisch bekommen als noch 2021. Die Zahl sei von knapp 233.400 auf gut 240.500 gestiegen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mit. Der Jahresbilanz zufolge nahmen vor allem Verfahren gegen unbekannte Täter zu, der Anstieg lag bei 6,2 Prozent. Das waren 2022 insgesamt 100.840 Fälle. Durchschnittlich hätten die Staatsanwälte die Verfahren binnen 1,6 Monaten erledigt, im Vorjahr waren es 1,5 Monate gewesen.

Häufiger angezeigt wurden 2022 den Angaben zufolge Fälle von Wirtschaftskriminalität (plus 28,7 Prozent), rechtsextremistische und fremdenfeindliche Straftaten (plus 27,3 Prozent) sowie Diebstähle (plus 18,1 Prozent). Bei Umweltdelikten hingegen habe es einen Rückgang um rund 30 Prozent gegeben. Bei Wohnungseinbruchdiebstählen wurde ein Minus von knapp 22 Prozent und bei Anzeigen wegen Drogendelikten ein Rückgang um rund 13 Prozent registriert. Unverändert sei die Zahl der Anzeigen bei der Zentralstelle zur Verfolgung von Kinderpornografie und im Bereich der Kriminalität von Jugendlichen und Heranwachsenden.