Die Amts- und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt hatten 2023 mehr zu tun. Die Generalstaatsanwaltschaft legt nun die Statistik vor. In welchen Bereichen gab es mehr Verfahren?

Naumburg - Mehr Wirtschaftsstraftaten, mehr Taten von Kindern und Jugendlichen, mehr Anzeigen gegen ausländische Staatsangehörige: Bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt sind 2023 mehr Verfahren gelandet. Laut der am Freitag in Naumburg veröffentlichten Jahresbilanz gingen 254.245 Verfahren neu ein und damit 5,7 Prozent mehr als noch im Jahr 2022. Insbesondere die Zahl der Verfahren gegen bekannte, von der Polizei ermittelte Tatverdächtige nahm um 7,8 Prozent auf rund 150.550 zu. Bei den unbekannten Straftätern lag das Plus bei 2,8 Prozent und damit knapp 103.700 Verfahren.

Die Aufklärungsquote habe 2023 bei 59,2 Prozent gelegen und sei damit leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, wie die Generalstaatsanwaltschaft erklärte. Gegen knapp 24.200 Personen (plus 2,9 Prozent) sei Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt worden.

Sehr viel mehr Verfahren habe es im Bereich der Wirtschaftskriminalität gegeben, dort lag der Anstieg den Angaben zufolge bei 39 Prozent. Die Zahl der Anzeigen gegen ausländische Staatsangehörige sei um 26 Prozent gestiegen, zudem habe es knapp 19 Prozent mehr Verfahren wegen Diebstahls gegeben. Ein Plus von 16 Prozent wurde bei den Taten von Kindern registriert, bei Jugendlichen und Heranwachsenden habe es einen Zuwachs von 4,9 Prozent gegeben.

Weniger Verfahren gingen bei den Staatsanwaltschaften dagegen im Bereich der Sexualstraftaten, Drogendelikte und Wohnungseinbruchdiebstähle ein, wie die Generalstaatsanwaltschaft erklärte.