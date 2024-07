Klimaaktivisten haben am Berliner Alexanderplatz die Weltzeituhr beschmiert. Dafür sind sie verurteilt worden. Doch der Fall wird die Justiz weiter beschäftigen.

Klimaaktivisten hatten am 17. Oktober 2023 die Weltzeituhr in Berlin mit oranger Farbe besprüht (Archivbild).

Berlin - Die Staatsanwaltschaft akzeptiert das Urteil gegen vier Klimaaktivisten zu einer Farbattacke auf die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz nicht. Die Behörde hat Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten vom Donnerstag eingelegt, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Dieses war deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben.

Das Gericht hatte die 22 bis 28 Jahre alten Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu Geldstrafen zwischen 600 Euro (120 Tagessätze à 5 Euro) und 2.100 Euro (140 à 15 Euro) verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte für drei Angeklagte Bewährungsstrafen von sechs Monaten gefordert. Eine 24-Jährige, die sich nur einen Tag vor dem Prozess an einer Störaktion am Flughafen Köln/Bonn beteiligt hatte, sollte neun Monate in Haft kommen.

Die Mitglieder der Klimagruppe hatten vor Gericht zugegeben, am 17. Oktober 2023 mit Sprühdosen und präparierten Feuerlöschern orange Farbe auf das Wahrzeichen gesprüht zu haben. Der Schaden betrug laut Urteil rund 9.680 Euro.