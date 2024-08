Brandenburg an der Havel - Die Staatsanwaltschaft in Potsdam ermittelt nach einem Vorfall am VHS-Bildungswerk in Brandenburg an der Havel gegen zwei Beschuldigte. Ihnen werde die Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam auf Anfrage. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Die Tat soll sich Ende Juli zugetragen haben. Die Sprecherin machte keine Angaben zum möglichen Vergehen. Laut Medienberichten sollen Erzieher der Einrichtung einen Jungen misshandelt haben. Das VHS-Bildungswerk engagiert sich an verschiedenen Standorten nach eigenen Angaben unter anderem in der Kinder- und Jugendhilfe.