Staatsanwaltschaft ermittelt nach Messerangriff in Potsdam

Potsdam - Nach einem Angriff mit einem Messer und Schüssen in der Potsdamer Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte eingeleitet. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung und der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Am vergangenen Samstag war ein Mann mit Waffen angegriffen und verletzt worden. Der 49-Jährige wies der Polizei zufolge eine Stichverletzung im Unterkörper und Gesichtsverletzungen auf. Er gab an, mit zwei Männern in Streit geraten zu sein, dann sei er mit einem Messer attackiert und mit einer Schreckschusspistole beschossen worden. Bei einer großangelegten Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 22 und 27 festnehmen. Zum Hintergrund und Auslöser des Streits wollte ein Sprecher der Polizei bislang keine weiteren Angaben machen.