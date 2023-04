Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Erfurt - Im Prozess wegen eines Überfalls auf drei Männer aus Guinea in Erfurt geht die Staatsanwaltschaft von einer eindeutig rassistisch motivierten Tat aus. Der Angriff sei zutiefst menschenverachtend gewesen, sagten eine Staatsanwältin und ein Staatsanwalt am Mittwoch vor dem Landgericht Erfurt während ihres Plädoyers. Die Angeklagten hätten den Opfern das Recht abgesprochen, nach einem Abend in einem Club nach Hause zu gehen. „Einfach nur deshalb, weil sie eine andere Hautfarbe haben“, sagte die Staatsanwältin.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sollen deshalb alle sieben in dem Verfahren noch angeklagten Männer zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt werden. Die Angeklagten werden der rechtsextremen Szene zugerechnet. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft waren sie alle an dem Übergriff vom Sommer 2020 beteiligt.

Ursprünglich waren neun Männer und eine Frau angeklagt gewesen. Gegen zwei Männer und die Frau wurde das Verfahren allerdings eingestellt.