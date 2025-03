Seit vier Spielen ist der FC St. Pauli ohne Punkte und ohne Tore in der Fußball-Bundesliga. Das soll sich am Samstag in Wolfsburg ändern. Trainer Alexander Blessin hat einen Plan.

Hamburg - Harte Arbeit auf dem Trainingsplatz und viele Gespräche sind für Trainer Alexander Blessin die Schlüsselelemente, um die bislang längste Durststrecke des FC St. Pauli in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga zu beenden. „Wir waren in vielen Spielen nah dran“, sagte 51-Jährige nach zuletzt vier Niederlagen ohne eigenen Treffer in Serie. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellen-15. aus der Hansestadt beim siebtplatzierten VfL Wolfsburg an.

Neben der Torflaute im Angriff sieht Blessin auch in der Defensive, die in den vergangenen vier Spielen sieben Gegentreffer zuließ, Verbesserungspotenzial: „Diese Inaktivität, die zu Gegentoren führt, darf uns nicht mehr passieren“, forderte der Coach der Kiezkicker.

Eric Smith bereit für den Einsatz in der St.-Pauli-Defensive

Im Spiel gegen die Niedersachsen soll auch Eric Smith die Abwehr der Hamburger stärken: „Er ist fit“, sagte Blessin über den Schweden: „Er hat gestern einen blöden Schritt gemacht und hatte Probleme mit der Patellasehne. Wir sind froh, dass es nichts Schlimmeres war.“

Als größtes Plus der Wolfsburger, die seit mittlerweile sechs Spielen ungeschlagen sind, nannte Blessin deren „brutale Schnelligkeit. Aber die haben wir im Hinspiel gut unter Kontrolle gehabt.“ Ende Oktober vergangenen Jahres hatten sich die beiden Mannschaften 0:0 getrennt.