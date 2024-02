Neue Fördermittel für das SRH-Klinikum in Suhl sollen unter anderem den Ausbau des OP-Bereichs und ein neues Pflegeschulgebäude finanzieren. Der Scheck über 36,9 Millionen Euro wird heute übergeben.

Suhl - Das SRH-Zentralklinikum in Suhl erhält Fördermittel in Höhe von 36,9 Millionen Euro und finanziert damit mehrere Umbauten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) übergibt den Fördermittelscheck am Montag, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte.

Mit dem Geld aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm soll demnach in Suhl der OP-Bereich bis 2031 ausgebaut werden, die Notaufnahme wird zu einem Notfallzentrum umgebaut und die Pflegeschule erhält ein eigenständiges Gebäude. Außerdem erneuert das Klinikum die Linksherzkathetermessplätze und richtet einen zusätzlichen Messplatz ein, wie es hieß.

Der OP-Bereich und die Linksherzkathetermessplätze seien derzeit komplett ausgelastet und die Notaufnahme in die Jahre gekommen. In dem neuen Gebäude der Pflegeschule sollen künftig pro Jahr bis zu 60 Schülerinnen und Schüler ausgebildet werden, hieß es. Die Fördermittel stammen laut Ministerium aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2023.