Dresden - Panagiotis Vlachodimos steht Dynamo Dresden im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg vorerst nicht zur Verfügung. Der 31-Jährige hat sich bei der 0:1-Niederlage am Mittwochabend im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau eine Sprunggelenksverletzung im rechten Fuß zugezogen, teilte der Verein am Donnerstag nach einer MRT-Untersuchung mit. Dynamo spielt an diesem Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) in der 3. Fußball-Liga bei Tabellennachbar VfL Osnabrück. Die Niedersachsen liegen mit einem Zähler Vorsprung vor Dynamo auf Rang vier.