Sprühregen und Wolken in Sachsen-Anhalt: Harz Schneegriesel

Magdeburg - Der Freitag wird bedeckt und zwischendurch regnerisch in Sachsen-Anhalt. In höheren Lagen fällt teilweise Schneegriesel, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Im restlichen Land kommt es vereinzelt zu Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis sieben, im Harz zwei bis fünf Grad.

Die Nacht wird bedeckt mit Sprühregen, ab Mitternacht bleibt es trocken. Es kühlt ab auf sechs bis drei, im Harz auf ein Grad. Wolkig und leicht regnerisch wird es in Sachsen-Anhalt auch am Samstag. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis neun, im Harz drei bis sechs Grad.

Stark bewölkt und trocken wird es in der Nacht. Die Temperaturen sinken auf sieben bis fünf, im Harz bis ein Grad. Am Sonntag wird es ein wenig wärmer als an den Vortagen mit neun bis elf, im Harz fünf bis acht Grad. Es bleibt größtenteils trocken.