Gefell - Wegen der Sprengung von mehreren Zigarettenautomaten im Saale-Orla-Kreis ermittelt die Polizei gegen sieben Jugendliche. Die Verdächtigen seien 16 bis 19 Jahre alt, teilte die Polizei in Saalfeld am Montag mit. Die Ermittler wurden auf die Gruppe nach der Kontrolle eines Autos in der vorigen Woche aufmerksam. Dabei seien Böller und andere „tatrelevante Gegenstände“ gefunden worden. Bei der anschließenden Durchsuchung von acht Objekten seien weitere Spuren gesichert worden. Zudem stießen die Beamten auf Drogen und ein gestohlenes Moped.