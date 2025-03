Sprengstoff-Fachleute an S38 im Einsatz

Sprengstoff-Experten waren an der S38 im Einsatz. (Symbolbild)

Grimma - Fachleute des Landeskriminalamts haben an der S38 nahe der Grimmaer Ortschaft Mutzschen potenziell gefährliche Gegenstände vernichtet. Die LKA-Kräfte sind Spezialisten für sogenannte unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtungen, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Sie wurden am Donnerstagvormittag laut Polizei an die Staatsstraße alarmiert. Worum es sich bei den Gegenständen genau handelte, blieb zunächst unklar. Die Straße war zeitweise gesperrt.