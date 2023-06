Potsdam - Der Bau von Spreewaldkähnen und traditionellen Kachelöfen ist am Donnerstag zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands ernannt worden. Beide Bräuche seien somit offiziell in das bundesweite Verzeichnis der Unesco eingetragen, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) in Potsdam. Für sie sei die Ernennung mehr als nur ein symbolischer Akt. Der Status bedeute mehr Tourismus, Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein für die Orte, die sich mit diesem Kulturerbe verbinden.

Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission, betonte die Bedeutung der ausgezeichneten Bräuche für das Identitätsempfinden der Menschen. Aus der Pflege von immateriellen Bräuchen und Fertigkeiten leite sich auch ein Zugehörigkeitsgefühl für die Menschen vor Ort ab. „Wir sind die, die das machen“, fasste Wulf zusammen. Die Bräuche zahlten maßgeblich auf die Bildung einer Gesellschaft ein.

Das immaterielle Kulturerbe repräsentiere lebendige Alltagskultur, die über Generationen weitergegeben werde, erklärte das Ministerium. Dazu zählten Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Bräuche und Feste sowie Naturheilkunde und Handwerkstechniken. In dem bundesweiten Verzeichnis gibt es inzwischen 144 Einträge. Für Brandenburg gehören dazu unter anderem die manuelle Fertigung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas in Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) und die Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben.