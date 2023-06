Sprecherin: Keine Einsätze der Feuerwehr in Hannover

Hannover - In Niedersachsen gibt es schwere Gewitter - doch in Hannover musste die Feuerwehr am Donnerstagabend nach Aussagen einer Sprecherin bislang nicht tätig werden. Es habe eine Alarmierung gegeben. Diese habe aber keinen Einsatz erfordert, sagte die Sprecherin. Die Lage im Stadtgebiet beschrieb die Sprecherin nach Absprache mit der Leitstelle als ruhig.