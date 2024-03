Magdeburg - Auszubildende mit Migrationshintergrund sollen an den Berufsschulen in Sachsen-Anhalt mehr Unterstützung beim Deutschlernen erhalten. Es sollten künftig Berufssprachkurse angeboten werden, teilte das Sozialministerium am Montag in Magdeburg mit. Sie sollen den Azubis eine erfolgreiche Ausbildung ermöglichen und sie auch bei Prüfungsvorbereitungen unterstützen. „Indem wir gezielt auf die Bedürfnisse dieser jungen Menschen eingehen und sie sprachlich unterstützen, eröffnen wir ihnen neue Perspektiven und stärken gleichzeitig unsere Wirtschaft“, erklärte Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm.

Berufsschulen, die für ihre Schüler Unterstützung bei der Sprachförderung benötigen, soll ein passender Sprachkursträger zur Seite gestellt werden. An der Magdeburger Berufsschule Herrmann Beims etwa sei schon der erste Sprachförderunterricht unter Trägerschaft der Dekra Akademie GmbH Magdeburg für Auszubildende der Hotel- und Gastronomiebranche gestartet worden.