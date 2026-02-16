Die Polizei misst bei einem 22-jährigen Fahrer in Diepholz 119 km/h – erlaubt sind 30. Es ist nicht das erste Mal, dass er beim Rasen erwischt wird.

Diepholz - Ein 22 Jahre alter Mann ist mit seinem Sportwagen in Diepholz viermal so schnell unterwegs gewesen wie erlaubt. Bei einer Messung in einer Tempo-30-Straße wurde eine Geschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde festgestellt, wie die Polizei mitteilte.

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann an der Messstelle vorbeiraste. Kurz vorher war er bereits mit mehr als 100 km/h durch die Straße gefahren. Die Beamten konnten ihn jedoch nicht anhalten. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot sowie eine hohe Geldbuße.