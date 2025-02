Nach dem turbulenten 1:0 gegen Mainz 05 legt sich Werder Bremens Trainer Ole Werner mit dem Schiedsrichter an - und bereut es später. Jetzt bestraft ihn der DFB dafür.

Bremen - Werder Bremens Trainer Ole Werner ist nach seiner Roten Karte wegen verbaler Kritik gegen Schiedsrichter Martin Petersen für die nächste Partie gegen den FC Bayern gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) verhängte ein Innenraumverbot gegen den Coach für das Bundesligaspiel beim Tabellenführer aus München am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der 36-Jährige habe der Strafe zugestimmt.

Nach Abpfiff des 1:0 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag hatte sich Werner auf dem Platz beim Schiedsrichter beschwert. Laut DFB hat er sich dabei „unsportlich“ geäußert. Werner hatte die Rote Karte später als gerechtfertigt bezeichnet und sich öffentlich entschuldigt. In der turbulenten Partie hatten zuvor die Abwehrspieler Niklas Stark und Marco Friedl in der Nachspielzeit jeweils Gelb-Rot kassiert.

Werner darf sich gegen Bayern eine halbe Stunde vor Anpfiff und eine halbe Stunde nach Abpfiff nicht in der Nähe seiner Mannschaft aufhalten. In dieser Zeit darf er mit seinem Team weder unmittelbar noch mittelbar Kontakt haben.