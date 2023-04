Dresden - Unter dem Motto „Dresden feiert“ begeht der Dresdner SC am 30. April das 125. Gründungsjubiläum mit einem Sport- und Familienfest. Es soll ein Fest für die Mitglieder, Einwohner und Gäste Dresdens werden, sagte DSC-Präsidentin Birke Tröger am Dienstag. „Wir wollen ehemalige und aktive DSC-Sportler zusammenbringen, aber uns gleichzeitig auch bei den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit bedanken“, betonte Tröger. Im am 30. April 1898 gegründeten Verein gibt es derzeit elf Abteilungen mit 4700 Mitgliedern.

Bei der Vereinsgründung gab es mit Fußball, Leichtathletik und Radsport drei Sparten. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Namensänderungen, unter anderem in SG Friedrichstadt und SC Einheit Dresden. Seit 19. dem April 1990 heißt der Verein wieder Dresdner SC 1898.

Zu den bekanntesten DSC-Sportlern gehören Wassersprung-Olympiasiegerin Ingrid Gulbin-Krämer, die Leichtathleten Rudolf Harbig, Ramona Raulf-Neubert und Hagen Melzer, die Eisschnellläuferinnen Karin Enke, Andrea Ehrig und Christa Luding, der Schachspieler Wolfgang Uhlmann, Schwimmer Dirk Richter, Gewichtheber Marc Huster und die Fußballer Richard Hofmann und Helmut Schön. Letzterer wurde als Trainer zwischen 1964 und 1978 mit der BRD-Nationalmannschaft 1974 Weltmeister und zwei Jahre zuvor Europameister.