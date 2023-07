Wolfsburg/Bremen - Der VfL Wolfsburg startet am 19. August um 15.30 Uhr in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage eins bis acht hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Niedersachsen empfangen zum Auftakt den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Der erste Termin von Werder Bremen stand schon zuvor fest. Werder eröffnet mit dem Heimspiel gegen Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1) die neue Spielzeit.

Die Bremer haben am 20. Oktober (20.30 Uhr) ein weiteres Abendspiel, wenn es zu Borussia Dortmund geht. Der VfL Wolfsburg tritt bereits am 23. September (15.30 Uhr) bei der Borussia an.