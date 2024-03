Aue - Nach drei sieglosen Spielen in Serie kann Erzgebirge Aue wieder einen Sieg verbuchen. Der Fußball-Drittligist gewann am Samstag gegen Viktoria Köln mit 2:1 (0:1) im Erzgebirgsstadion. Vor 6 474 Zuschauern traf zunächst André Becker (18. Minute) für die Viktoria, ehe Boris Tashchy (47.) und Marvin Stefaniak (68.) das Spiel für Aue drehten. Kölns Luca Marseiler sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Aue war zu Beginn die bessere Mannschaft. In der siebten Minute vergab Stefaniak eine Großchance, indem er den Ball kurz vor dem Tor querlegen wollte, so allerdings in die Füße des Kölner-Verteidigers spielte. Dann zappelte der Ball plötzlich im Tor von Martin Männel, der Treffer von Becker wurde jedoch wegen Abseits aberkannt - fälschlicherweise wie sich in der Zeitlupe zeigte. Nur fünf Minuten später wurde Becker (18.) komplett von den Auer Verteidigern alleingelassen, sodass er per Kopf zum 1:0 traf.

Die Veilchen kamen sehr aktiv aus der Pause und belohnten sich schon in der 47. Minute mit dem Ausgleich. Nach einem perfekten Pass von Marco Schikora in die Schnittstelle sorgte Tashchy mit dem Kopf für den Ausgleich. Kurz darauf die Chance zum Doppelschlag, doch Tashchy vergab völlig frei aus fünf Metern. Dann die Wende durch Stefaniak (68.), der im strömenden Regen zur Führung traf. Die Viktoria hatte in dieser Phase vollkommen den Zugriff zum Spiel verloren.