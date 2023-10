Spiel des Halleschen FC in Freiburg wird verlegt

Halle - Das für den 14. Oktober geplante Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen dem SC Freiburg II und dem Halleschen FC wird verlegt. Das gab der HFC am Donnerstag bekannt. Grund sind Abstellungen von Spielern des SC Freiburg für die U20-Nationalmannschaft. In so einem Fall sieht die Spielordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Verlegungen auf Antrag vor. Einem entsprechenden Gesuch der Breisgauer gab der Verband statt. Ein Nachholtermin steht noch aus.