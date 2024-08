Weißenfels - Auf der Autobahn 38 kommt es nach zwei Unfällen mit einem tödlich Verletzten zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Leuna auch am Wochenende zu Beeinträchtigungen. In Fahrtrichtung Göttingen bleibt die A38 aufgrund von aufwendigen Bergungsarbeiten noch für mindestens zwei Tage gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. In Richtung Leipzig bleibt sie voraussichtlich bis Freitagmittag bestehen.

Am Donnerstagabend habe ein Lastwagen im Burgenlandkreis auf der Fahrbahn Richtung Göttingen zunächst einen Mann erfasst und tödlich verletzt, sagte der Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Autofahrer, der sein Fahrzeug wegen einer Panne auf dem Standstreifen geparkt und das Auto verlassen hatte.

Infolge des ersten Unfalls bildete sich demnach ein Stau. Ein Lastwagen fuhr dann auf einen anderen Lkw auf. Eines der beiden Fahrzeuge war laut Polizei mit Gasflaschen beladen. Diese seien kaputtgegangen und es habe Explosionen gegeben, sagte der Polizeisprecher. Beide Lkw fingen den Angaben nach Feuer. Dieses sei inzwischen gelöscht. Zehn Menschen wurden dabei leicht verletzt.