Braunschweig - Die Sperrung der Autobahn 2 bei Braunschweig in Fahrtrichtung Hannover wegen Bergungsarbeiten dauert weiter an. Grund ist ein Unfall zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Flughafen und Kreuz Braunschweig-Nord am Samstag. Wegen eines Reifenplatzers war ein 61-Jähriger mit seinem Lastwagen nach rechts in eine Betonmauer, die als Schallschutz dient, geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Durch den Aufprall wurden die Streben der Halterung verbogen und die Betonschutzelemente stark beschädigt. Sie drohten auf die Fahrbahn zu fallen. Deshalb muss die Betonschutzwand abgebaut werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Wie lange die Sperrung noch andauern sollte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.