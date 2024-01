Braunschweig - Die Autobahn 2 in Richtung Hannover ist bei Braunschweig aufgrund eines Unfalls weiter gesperrt. Wegen eines Reifenplatzers fuhr ein 61-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Lkw in die Mittelleitplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Betonwand drohte daraufhin einzustürzen. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Ende der Sperrung ist für Sonntagmittag geplant.