Berlin - Am letzten Tag der Special Olympics World Games in Berlin werden noch einmal Gewinner ermittelt. Um Edelmetall geht es bei den Weltspielen der geistig und mehrfach Beeinträchtigten am Sonntag im Badminton und Geräteturnen in der Messe Berlin. Im Olympiapark fallen die letzten Entscheidungen beim Reiten und in der Leichtathletik. Am Neptunbrunnen spielen die 3x3-Basketballer, die Radfahrer sind auf der Straße des 17. Juni unterwegs.

Am Abend findet dann die Abschlussfeier am Brandenburger Tor statt. Nach einem Vorprogramm ab 18.45 Uhr beginnt die offizielle Feier um 20.30 Uhr und wird live vom rbb übertragen. Mit einem Feuerwerk enden dann die acht Tage der Weltspiele mit einem großen Feuerwerk.