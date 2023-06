Aurich - Stephan Weil bleibt der starke Mann der niedersächsischen SPD. Bei einem Landesparteitag am Samstag in Aurich wählten die Sozialdemokraten den 64-Jährigen mit 93,4 Prozent für weitere zwei Jahre zum Landesvorsitzenden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bei seiner vorherigen Wiederwahl im Mai 2021 kam Weil nach Parteiangaben auf 96,65 Prozent und somit auf etwas mehr Zustimmung. Neben Weil wurden weitere Personalien gewählt.

Weil ist seit 2012 Vorsitzender der niedersächsischen SPD. Ministerpräsident des Landes ist er seit 2013. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob noch einmal als Landesvorsitzender antreten würde. Die Diskussionen beendet Weil vor vier Monaten, als er ankündigte, erneut kandidieren zu wollen.

Als mögliche Nachfolger galten Wirtschaftsminister Olaf Lies oder Innenministerin Daniela Behrens. Diese Frage dürfte sich nun noch einmal verschoben haben. In zwei Jahren könnte dann womöglich - auch mit Blick auf die Landtagswahl 2027 - der Wechsel anstehen. Weil hatte stets betont, dass diese Legislaturperiode seine letzte sein soll.

Im Vergleich zur Spitze anderer Landesverbände wie der CDU, Grüne, AfD oder FDP ist Weil deutlich älter - die anderen Landesvorsitzenden sind mindestens 20 Jahre jünger.

Neben Weil wurden bei dem Landesparteitag fünf stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Die Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser, Lies und der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs bleiben im Amt, neu hinzugekommen sind der Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne sowie Justizministerin Kathrin Wahlmann.

Ausgeschieden als Vize sind Dörte Liebetruth, die nun Generalsekretärin ist, sowie die frühere Fraktionsvorsitzende Johanne Modder, die sich bereits vor einiger Zeit aus der Landespolitik verabschiedet hatte.

In der Landes-SPD bleibt Weil somit weiterhin der starke Mann, der in seinen Amtszeiten als Ministerpräsidenten fast durchgängig mit großen Krisen umgehen musste. War es in Weils ersten Monaten in der Staatskanzlei noch die Eurokrise, folgten 2015/16 die Asylkrise mit Zehntausenden Flüchtlingen auch in Niedersachsen, später der Fokus auf der Klimakrise mit den Fridays-for-Future-Demos, 2020 und in den Folgejahren die Corona-Pandemie und nun seit mehr als einem Jahr der Ukraine-Krieg mit den zahlreichen Folgen.

Bei seiner Rede betonte Weil die Erfolge seiner Partei - etwa bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr. Er sagte auch, dass seine Partei in Niedersachsen noch Potenzial habe bei jüngeren Wählergruppen sowie in Hochschulstädten. Zudem würden die Sozialdemokraten Hochburgen der Union im Bundesland angreifen.

Weil bekräftigte, dass die von der Landesregierung geplante Landeswohnungsgesellschaft umgesetzt werden soll wie auch das höhere Einstiegsgehalt für viele Lehrerinnen und Lehrer. Zudem sprach er einige Themen an, die bereits seit Monaten seine Arbeit bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) prägen, dessen Vorsitzender er derzeit ist. Der Bund müsse etwa bei Planungen schneller werden.

Auch seine Kritik am sogenannten Heizungsgesetz der Ampel-Koalition erneuerte Weil. „Was war eigentlich die Wurzel des Problems bei diesem Heizungsgesetz?“, fragte er. Das sei ein schwieriges Thema, das angegangen werden müsse. „Und dass das jetzt geschieht, völlig d'accord, aber dann musst Du mit den betroffenen Gruppen reden und dann musst Du die Öffentlichkeit vorbereiten und dann darfst Du nicht im kleinen Zirkel in irgendwelchen Amtsstuben einfach mal so eine Lösung aufs Papier schreiben und sagen, so, das ist es jetzt“, kritisierte Weil.

Viele Parteimitglieder waren voll des Lobes beim Parteitag für den Landesvorsitzenden - etwa Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der viele Jahre Landesinnenminister unter Weil war. „Stephan Weil ist der erfolgreichste Ministerpräsident seit ewigen Zeiten, ein Sozialdemokrat, wie er im Buche steht, die Ergebnisse, die er einfährt, sind jedes Mal hervorragend“, sagte Pistorius.

Die CDU hat unterdessen auf ihrem Landesparteitag am Freitagabend in Bad Fallingbostel eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Der Beschluss fiel einstimmig, wie Landeschef Sebastian Lechner der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit dieser Reform will die Partei künftig kampagnenfähiger sein.

„Wir haben damit das Fundament gelegt für 2027“, sagte Lechner. Man wolle vor Ort präsenter werden. 2027 ist in Niedersachsen Landtagswahl. Nach der Wahlniederlage im vergangenen Jahr musste die CDU den Gang in die Opposition antreten. Lechner wurde erst Ende Januar zum Landesvorsitzenden gewählt.