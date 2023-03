Bremen - Zwei Monate vor der Landtagswahl in Bremen kommen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die SPD-Innenminister der Länder heute in der Hansestadt zusammen. Dabei soll es nach Angaben des Bremer Innenressorts um geplante Änderungen am Strafrecht und am Staatsangehörigkeitsrecht gehen. Auch die Aufnahme von Flüchtlingen sei ein Thema, ebenso die in vielen Bundesländern zunehmenden Geldautomatensprengungen.

Über das Ergebnis der Beratungen wollen Faeser, der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer und sein Hamburger Kollege Andy Grote informieren. Grote ist Sprecher der Konferenz der SPD-Innenministerinnen und -Innenminister. Im Bundesland Bremen wird am 14. Mai die Bürgerschaft gewählt.