Magdeburg - Der Vorstand der SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt hat den Rücktritt des Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger (CDU) gefordert. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass der behauptete dienstliche Grund für das Zusammentreffen im Präsidentenbüro und auf dem Balkon am Abend des Konzerts von Roland Kaiser von Herrn Schellenberger auch in seiner lange angekündigten Erklärung vor dem Ältestenrat nicht untersetzt werden konnte, weder was den Anlass noch was die personelle Zusammensetzung der Runde angeht“, erklärte der Vorstand am Freitag in Magdeburg. Schellenbergers Erklärung habe nicht das Vertrauen der Abgeordneten und der Öffentlichkeit wiederherstellen können, hieß es. „Wir raten ihm, im Interesse des Parlaments persönlich die Konsequenz zu ziehen und sein Amt zur Verfügung zu stellen.“

Vor knapp zwei Wochen war ein Foto öffentlich geworden, auf dem Schellenberger mit mehreren Gästen auf dem Balkon seines Dienstzimmers zu sehen ist. Das Bild entstand an einem Samstagabend, dem 12. August, während eines Schlagerkonzerts. In der vergangenen Woche hatte sich der Landtagspräsident für eine Verquickung dienstlicher und nichtdienstlicher Belange entschuldigt. Zuvor forderten auch Linke und Grüne Schellenbergers Rücktritt.

Der CDU-Politiker hatte am Donnerstagabend nach einer Befragung im Ältestenrat bekräftigt, dass er für den Abend des Roland-Kaiser-Konzerts einen dienstlichen Termin in seinem Büro hatte und nur als Nebeneffekt einen Blick auf das Musikgeschehen warf. Er sei kurzfristig einen Tag zuvor um den Termin gebeten worden, es sei um ein Jubiläum des Max-Planck-Instituts gegangen und die Rolle, die der Landtag spielen könne. Unter anderem sei seine Ehefrau bei der Besprechung dabei gewesen. Mit Konzertbeginn sei es sehr laut geworden, eine Fortsetzung des Gespräches sei nicht mehr möglich gewesen.