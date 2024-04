Der neue SPD-Spitzenkandidat Georg Maier will in der Sozialpolitik stärker Akzente setzen. Vorschläge hat er für Rentner und Menschen, die Angehörige pflegen.

Erfurt - Thüringens neuer SPD-Spitzenkandidat Georg Maier hat eine Einmalzahlung für Menschen mit niedriger Rente vorgeschlagen. Er könne sich eine Art Weihnachtsgeld vorstellen, sagte Maier am Samstag auf einer SPD-Delegiertenversammlung in Erfurt. Die Schweizer hätten sich kürzlich für eine 13. Rentenzahlung im Jahr ausgesprochen. „Das ist in Deutschland nicht finanzierbar.“ Aber ein erster Schritt könnte mit einer Einmalzahlung gemacht werden. Die Thüringer SPD werde sich dafür bei der Bundesregierung einsetzen, sagte Maier.

Der Parteichef kündigte an, dass er in der Sozialpolitik stärker Akzente setzen wolle. Er schlug ein neues Modell vor, um pflegende Angehörige finanziell besser abzusichern. „Ich kann mir ein Modellprojekt in Thüringen vorstellen, das sich an einem Beispiel im Burgenland in Österreich orientiert.“

Um die Situation von Menschen, die für die Pflege von Angehörigen oft auf Arbeitseinkommen verzichteten, zu verbessern, sollte eine Art Anstellung beim Land geprüft werden. Damit wäre auch eine Sozialversicherung verbunden.