Spelle - Eine Spaziergängerin hat in einem Gebüsch in Spelle (Landkreis Emsland) einen toten Mann gefunden. „Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen“, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei derzeit nicht mehr zu dem Fund vom Mittag herausgeben, sagte eine Sprecherin in Lingen. Die Leiche wurde den Angaben nach im Bereich einer Bürgerbegegnungsstätte gefunden. Die Ermittlungen laufen.