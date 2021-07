Spaziergänger findet Plazenta am Straßenrand

Münster/afp - Nach dem Fund einer Plazenta in Münster hat die Polizei Entwarnung gegeben. Nach einem Fahndungsaufruf meldete sich ein Mann bei den Ermittlern und gab an, er habe vor wenigen Tagen die Plazenta nach der Geburt seines Kinds in der Nähe des Fundorts vergraben, berichtete die Polizei in Münster am Donnerstag. Einem Brauch zufolge wollte der Kindsvater darauf einen Lebensbaum pflanzen.

Untersuchungen bestätigten seine Aussagen. Mutter und Kind seien wohlauf, hieß es. Die Ermittlungen seien nun „glücklicherweise komplett und mit einem erfreulichen Ergebnis“ eingestellt worden, schrieben die Polizeibeamten.

Der Fund der Plazenta hatte am Mittwoch eine umfangreiche Suchaktion der Polizei ausgelöst. Ein Zeuge hatte den sogenannten Mutterkuchen am Montag an einer Straße gefunden. Die Polizei suchte daraufhin mit Kräften einer Einsatzhundertschaft und mit einer Drohne den Bereich rund um den Fundort großräumig ab, um Hinweise auf den Säugling und die Kindesmutter zu erhalten.