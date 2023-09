Magdeburg - Nach einem warmen Spätsommerwochenende mit reichlich Septembersonne kühlt es sich in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen ab. Zudem sei immer wieder Regen zu erwarten, teils könne es zu Gewittern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Bis zur Wochenmitte vollzieht sich ein Wetterumschwung - es wird wechselhaft und auch sehr windig, auf dem Brocken im Harz sind orkanartige Böen wahrscheinlich, wie es hieß. Die Höchsttemperaturen lägen dann noch bei um die 20 Grad Celsius. Für das nächste Wochenende sehe es momentan weiter nach Abkühlung und mehr Regen aus.