Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat seinen scheidenden Interimstrainer Jörg Emmerich zum Hinrundenabschluss der 3. Fußball-Liga einen siegreichen Abschied beschert. Am 19. Spieltag gewannen die Sachsen, bei denen ab dem 1. Januar Jens Härtel an der Seitenlinie stehen wird, gegen 1860 München mit 3:1 (1:1). Die Tore für die Gastgeber erzielten vor 12.914 Zuschauern im Erzgebirgsstadion Kilian Jakob (7. Minute) sowie Ex-Löwe Marcel Bär per Doppelpack (88. und 90.). Maximilian Wolfram hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (40.).

Eine Woche nach dem glanzvollen 6:4 beim SV Sandhausen schienen die Gastgeber dort weitermachen zu wollen, wo sie in der Kurpfalz aufgehört hatten. Ein weiter Ball von Aue-Torhüter Martin Männel landete bei Omar Sijaric, der direkt in den Strafraum flankte, wo Jakob vollendete. Eine Minute später hätte Marcel Bär nachlegen müssen, doch der Torjäger verpasste den Ball knapp.

Bär per Lupfer

Dafür kamen die Gäste, die in der Vorwoche daheim gegen den SC Verl mit 0:4 verloren hatten, stärker auf und durch Wolfram fünf Minuten vor dem Seitenwechsel zum verdienten Ausgleich. Wie zuvor Aue verpassten auch die Gäste einen möglichen Doppelschlag.

Im weiten Spielabschnitt erarbeiteten sich die Münchner eine Vielzahl von Chancen, doch Aues Schlussmann Martin Männel verhinderte stets den zweiten Gegentreffer. Auch Löwen-Keeper Marco Hiller hielt zunächst den Elfmeter von Bär, war gegen dessen Kopfball im Anschluss ohne Chance. Zwei Minuten später lupfte Bär den Ball aus 16 Metern über Hiller zur Entscheidung.