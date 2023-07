Erfurt - Trotz stabiler Anbaufläche ist in Thüringen dieses Jahr deutlich weniger Spargel geerntet worden als in den vergangenen Jahren. Die Agrarbetriebe schätzten, dass insgesamt etwa 1466 Tonnen des Stangengemüses gestochen wurden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Das seien 183 Tonnen oder elf Prozent weniger als 2022 und etwa ein Viertel weniger als im Mittel der vergangenen sechs Jahre.

Die Fläche, von der das Frühlingsgemüse geerntet wurde, habe insgesamt 263 Hektar betragen. Das seien vier Hektar oder ein Prozent mehr Anbaufläche als im vergangenen Jahr. Pro Hektar wurden 5,6 Tonnen Spargel geerntet, 12 Prozent unter dem Vorjahresertrag von 6,4 Tonnen pro Hektar. Die beiden größten Anbaubetriebe in Thüringen haben ihren Sitz im Unstrut-Hainich-Kreis.